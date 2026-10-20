S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deere-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 462,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Deere-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,216 Deere-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 627,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent zugenommen.

Am Markt war Deere jüngst 173,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at