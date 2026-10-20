Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Profitables Deere-Investment?
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deere-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 462,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Deere-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,216 Deere-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 627,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent zugenommen.
Am Markt war Deere jüngst 173,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
Analysen zu Deere & Co. (John Deere)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deere & Co. (John Deere)
|562,80
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.