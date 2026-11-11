S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Dell Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 13,70 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 7,297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Dell Technologies-Anteile wären am 10.11.2026 2 439,91 USD wert, da der Schlussstand 334,38 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 339,91 Prozent gesteigert.

Alle Dell Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 218,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at