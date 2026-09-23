Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Rentables Dell Technologies-Investment?
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Dell Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 134,34 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,438 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 548,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40 860,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 308,61 Prozent.
Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 364,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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