Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Frühe Investition
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dell Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 50,63 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Dell Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,509 Dell Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 87 095,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 440,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 770,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Dell Technologies einen Börsenwert von 297,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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