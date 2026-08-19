Dell Technologies Aktie

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WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Performance unter der Lupe 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dell Technologies-Investment gewesen.

Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dell Technologies-Anteile an diesem Tag bei 12,13 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,245 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 863,82 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 18.08.2026 auf 468,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3 763,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 312,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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