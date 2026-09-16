S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,992 Dell Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 40 215,38 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 15.09.2026 auf 543,51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3 921,54 Prozent angewachsen.

Dell Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 339,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at