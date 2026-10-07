Dell Technologies Aktie

Dell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Frühe Investition 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dell Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 18,544 Dell Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 574,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 644,39 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 964,44 Prozent.

Alle Dell Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 349,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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