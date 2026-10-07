Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Frühe Investition
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 18,544 Dell Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 574,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 644,39 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 964,44 Prozent.
Alle Dell Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 349,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dell Technologies
|
01.10.26
|Japan plans $140bn AI data centre push with Dell and Jera (Financial Times)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|516,50
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.