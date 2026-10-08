Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Lukrativer Delta Air Lines-Einstieg?
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Delta Air Lines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Delta Air Lines-Aktie letztlich bei 38,95 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Delta Air Lines-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,674 Delta Air Lines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Delta Air Lines-Aktie auf 82,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 130,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 113,02 Prozent.
Der Delta Air Lines-Wert an der Börse wurde auf 54,98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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