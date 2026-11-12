Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Delta Air Lines-Anlage? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Delta Air Lines gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Delta Air Lines-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,653 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 150,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 50,99 Prozent.

Insgesamt war Delta Air Lines zuletzt 60,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Delta Air Lines Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delta Air Lines Inc. 78,67 0,60% Delta Air Lines Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen