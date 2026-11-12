S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Delta Air Lines gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Delta Air Lines-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,653 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 150,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 50,99 Prozent.

Insgesamt war Delta Air Lines zuletzt 60,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at