S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Delta Air Lines-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Delta Air Lines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,981 Delta Air Lines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 1 992,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,08 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 99,23 Prozent.

Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich jüngst auf 54,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at