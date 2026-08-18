S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2021 wurden Devon Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Devon Energy-Aktie bei 26,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Devon Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,256 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 819,82 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 17.08.2026 auf 47,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 81,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Devon Energy belief sich jüngst auf 50,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at