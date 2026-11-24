So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Devon Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Devon Energy-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,783 Devon Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,97 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 23.11.2026 auf 40,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,97 Prozent zugenommen.

Devon Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at