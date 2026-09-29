Devon Energy Aktie

Devon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

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Devon Energy-Performance 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Devon Energy-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Devon Energy-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,52 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hat, hat nun 28,153 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 1 315,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,56 Prozent erhöht.

Devon Energy war somit zuletzt am Markt 51,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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