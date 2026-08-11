Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Devon Energy-Investition im Blick
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Devon Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,984 Devon Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,98 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 10.08.2026 auf 45,36 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 89,98 USD entspricht einer negativen Performance von 10,02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Devon Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 47,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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