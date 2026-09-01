Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Lukrative Devon Energy-Investition?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Devon Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Devon Energy-Anteile bei 36,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,770 Devon Energy-Aktien. Die gehaltenen Devon Energy-Aktien wären am 31.08.2026 134,38 USD wert, da der Schlussstand 48,51 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 34,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Devon Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 52,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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