S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Diamondback Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Diamondback Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 88,92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,461 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 21 256,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189,01 USD belief. Damit wäre die Investition 112,56 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy bezifferte sich zuletzt auf 52,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at