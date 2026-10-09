S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Diamondback Energy gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Diamondback Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Anteile betrug an diesem Tag 156,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,391 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 225,03 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Papiers am 08.10.2026 auf 191,68 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 225,03 USD entspricht einer Performance von +22,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy belief sich zuletzt auf 51,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at