Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Frühes Investment
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 160,14 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Diamondback Energy-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,445 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 179,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 213,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,14 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Diamondback Energy eine Marktkapitalisierung von 50,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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