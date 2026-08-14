S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Diamondback Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Diamondback Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,141 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 395,33 USD, da sich der Wert einer Diamondback Energy-Aktie am 13.08.2026 auf 199,51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,95 Prozent angewachsen.

Diamondback Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at