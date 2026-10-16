Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Diamondback Energy-Anlage
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2021 wurde das Diamondback Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,28 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92,353 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 195,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 064,28 USD wert. Damit wäre die Investition 80,64 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Diamondback Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 55,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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