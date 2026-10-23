Diamondback Energy Aktie

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WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

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Diamondback Energy-Investmentbeispiel 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Diamondback Energy gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Diamondback Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,978 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Diamondback Energy-Anteile wären am 22.10.2026 192,82 USD wert, da der Schlussstand 197,14 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,82 Prozent angezogen.

Alle Diamondback Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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