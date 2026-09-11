Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Lohnende Diamondback Energy-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Anteile betrug an diesem Tag 152,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,655 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 205,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,63 Prozent angezogen.
Diamondback Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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