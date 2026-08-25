Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Investmentbeispiel
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 25.08.2023 wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 125,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,794 Digital Realty Trust-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 149,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,70 Prozent gesteigert.
Digital Realty Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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