S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Digital Realty Trust-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Digital Realty Trust-Aktie bei 101,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,839 Digital Realty Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 882,13 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 10.08.2026 auf 191,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,21 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 71,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at