Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Lukrativer Digital Realty Trust-Einstieg?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 10 Jahren verdient
Digital Realty Trust-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Digital Realty Trust-Anteile bei 90,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digital Realty Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 1,099 Digital Realty Trust-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 179,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 197,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +97,68 Prozent.
Jüngst verzeichnete Digital Realty Trust eine Marktkapitalisierung von 66,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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