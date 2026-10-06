S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digital Realty Trust-Investment gewesen.

Digital Realty Trust-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Digital Realty Trust-Anteile bei 90,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digital Realty Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 1,099 Digital Realty Trust-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 179,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 197,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +97,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Digital Realty Trust eine Marktkapitalisierung von 66,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at