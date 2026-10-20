Dollar General Corporation Aktie

Dollar General Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Lukratives Dollar General-Investment? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar General von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dollar General-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Dollar General-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Dollar General-Aktie an diesem Tag bei 67,98 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147,102 Dollar General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 133,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 604,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 96,04 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Dollar General einen Börsenwert von 29,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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