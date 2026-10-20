Dollar Tree Aktie

Dollar Tree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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Rentable Dollar Tree-Investition? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Dollar Tree-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Dollar Tree-Aktie bei 110,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 9,047 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 114,18 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Anteils am 19.10.2026 auf 123,15 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 114,18 USD, was einer positiven Performance von 11,42 Prozent entspricht.

Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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