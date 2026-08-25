S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Dollar Tree-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Dollar Tree-Aktie an diesem Tag bei 123,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 81,096 Dollar Tree-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dollar Tree-Papiere wären am 24.08.2026 11 089,94 USD wert, da der Schlussstand 136,75 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 10,90 Prozent.

Insgesamt war Dollar Tree zuletzt 25,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at