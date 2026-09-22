Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Lukrative Dollar Tree-Investition?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dollar Tree-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Dollar Tree-Aktie an diesem Tag 104,50 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,957 Dollar Tree-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,49 Prozent angewachsen.
Dollar Tree erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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