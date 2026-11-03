Dollar Tree Aktie

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WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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Dollar Tree-Performance im Blick 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Dollar Tree-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,350 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 138,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 187,12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 87,12 Prozent.

Der Marktwert von Dollar Tree betrug jüngst 25,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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