Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dollar Tree-Investment gewesen.

Am 17.11.2023 wurde die Dollar Tree-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 115,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,957 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 060,43 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Anteils am 16.11.2026 auf 138,70 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,60 Prozent.

Der Börsenwert von Dollar Tree belief sich zuletzt auf 25,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at