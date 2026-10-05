Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
|Dominion Energy-Investment
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: Hätte sich ein Investment in Dominion Energy vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Vor 1 Jahr wurde das Dominion Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominion Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 16,252 Dominion Energy-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (61,31 USD), wäre das Investment nun 996,42 USD wert. Damit wäre die Investition 0,36 Prozent weniger wert.
Dominion Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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