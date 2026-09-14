S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 14.09.2023 wurde die Dominion Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominion Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 20,614 Dominion Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 64,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 326,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,67 Prozent.

Der Marktwert von Dominion Energy betrug jüngst 56,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at