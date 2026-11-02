Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
|Dominion Energy-Investment im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Dominion Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dominion Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,69 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hat, hat nun 170,387 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers auf 66,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 351,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,51 Prozent.
Dominion Energy wurde am Markt mit 58,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dominion Energy Inc.
Analysen zu Dominion Energy Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dominion Energy Inc.
|59,54
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.