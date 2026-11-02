Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Dominion Energy-Investment im Blick 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dominion Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dominion Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dominion Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,69 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hat, hat nun 170,387 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers auf 66,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 351,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,51 Prozent.

Dominion Energy wurde am Markt mit 58,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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