Dominion Energy Aktie

Dominion Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dominion Energy gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dominion Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Dominion Energy-Aktie betrug an diesem Tag 74,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Dominion Energy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,844 Dominion Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 8 839,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,61 Prozent.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dominion Energy Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Dominion Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dominion Energy Inc. 56,62 0,35% Dominion Energy Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen