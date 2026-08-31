S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dominion Energy gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dominion Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Dominion Energy-Aktie betrug an diesem Tag 74,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Dominion Energy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,844 Dominion Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 8 839,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,61 Prozent.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at