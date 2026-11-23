So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dominion Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Dominion Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 137,231 Dominion Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 66,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 095,65 USD wert. Damit wäre die Investition 9,04 Prozent weniger wert.

Dominion Energy war somit zuletzt am Markt 57,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at