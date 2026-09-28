S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dominion Energy von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dominion Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Dominion Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Dominion Energy-Aktie betrug an diesem Tag 75,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,319 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,01 USD, da sich der Wert eines Dominion Energy-Anteils am 25.09.2026 auf 60,68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,99 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Dominion Energy zuletzt 53,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at