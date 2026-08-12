S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Dominos Pizza-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Dominos Pizza-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dominos Pizza-Aktie bei 146,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,684 Dominos Pizza-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 244,54 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 11.08.2026 auf 357,34 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 144,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dominos Pizza eine Marktkapitalisierung von 11,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at