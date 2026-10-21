S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Dominos Pizza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 347,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,876 Dominos Pizza-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 909,75 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 20.10.2026 auf 316,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,03 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Dominos Pizza bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at