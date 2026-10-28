Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Performance unter der Lupe
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Dominos Pizza-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Dominos Pizza-Papier bei 479,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominos Pizza-Aktie investiert, befänden sich nun 20,862 Dominos Pizza-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 509,71 USD wert. Mit einer Performance von -34,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Dominos Pizza belief sich zuletzt auf 10,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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