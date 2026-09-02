Domino's Pizza Aktie

Domino's Pizza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015

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Profitabler Dominos Pizza-Einstieg? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie Anlegern gebracht.

Dominos Pizza-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 517,29 USD wert. Bei einem Dominos Pizza-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,193 Dominos Pizza-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 340,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,20 Prozent eingebüßt.

Dominos Pizza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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