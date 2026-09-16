Domino's Pizza Aktie

Domino's Pizza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015

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Lohnender Dominos Pizza-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dominos Pizza-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dominos Pizza-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 442,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,603 Dominos Pizza-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 310,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 025,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,75 Prozent verringert.

Am Markt war Dominos Pizza jüngst 10,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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