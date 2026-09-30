S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dominos Pizza von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Dominos Pizza-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 476,96 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominos Pizza-Aktie investiert, befänden sich nun 2,097 Dominos Pizza-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 301,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,72 Prozent.

Am Markt war Dominos Pizza jüngst 9,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at