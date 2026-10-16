DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|DoorDash-Investment im Blick
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.10.2023 wurde das DoorDash-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DoorDash-Papier an diesem Tag bei 76,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,086 DoorDash-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 193,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 526,17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,62 Prozent angewachsen.
DoorDash markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79,93 Mrd. USD. Die Erstnotiz der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie belief sich damals auf 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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