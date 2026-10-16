S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DoorDash-Aktien verdienen können.

Am 16.10.2023 wurde das DoorDash-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DoorDash-Papier an diesem Tag bei 76,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,086 DoorDash-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 193,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 526,17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,62 Prozent angewachsen.

DoorDash markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79,93 Mrd. USD. Die Erstnotiz der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie belief sich damals auf 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at