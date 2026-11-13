DoorDash Aktie

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WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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DoorDash-Performance im Blick 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in DoorDash-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das DoorDash-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,77 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 111,396 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 172,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 224,69 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,25 Prozent gesteigert.

DoorDash erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,69 Mrd. USD. Der erste Handelstag der DoorDash-Papiere an der Börse NAS war der 09.12.2020. Ihren ersten Handelstag begann die DoorDash-Aktie bei 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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