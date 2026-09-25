S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DoorDash-Aktien verlieren können.

Das DoorDash-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 220,52 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 4,535 DoorDash-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 850,40 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 24.09.2026 auf 187,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,96 Prozent verringert.

DoorDash war somit zuletzt am Markt 82,12 Mrd. USD wert. Das DoorDash-IPO fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DoorDash-Papiers auf 182,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at