DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|Langfristige Performance
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DoorDash-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 215,25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,465 DoorDash-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DoorDash-Papiers auf 157,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,00 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich zuletzt auf 72,67 Mrd. USD. Am 09.12.2020 fand der erste Handelstag des DoorDash-Papiers an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des DoorDash-Papiers lag damals bei 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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