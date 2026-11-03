S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Dover-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2025 wurde die Dover-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Dover-Aktie bei 178,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Dover-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,613 Dover-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 215,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 211,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,19 Prozent.

Der Börsenwert von Dover belief sich zuletzt auf 27,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at