Dover Aktie

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WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

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Dover-Investition 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dover-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Dover-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dover-Aktie bei 138,12 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 7,240 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 1 381,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,20 Prozent erhöht.

Dover erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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