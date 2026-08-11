Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Dover-Performance im Blick
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.08.2025 wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dover-Aktie an diesem Tag 175,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Dover-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,705 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 198,59 USD, da sich der Wert einer Dover-Aktie am 10.08.2026 auf 210,10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,86 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Dover zuletzt 28,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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